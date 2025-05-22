Володин призвал покаятся переименовавших Сталинград коммунистов
Сталинград был переименован в Волгоград во времена СССР, когда страной руководили коммунисты. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Комментируя предложение КПРФ вернуть городу название Сталинград, он указал, что коммунистам сначала следует определиться со своим отношением к Иосифу Сталину.
«А зачем вы переименовали? Вы разочаровались в роли Сталина? Вы его осудили? Ну, тогда придерживайтесь этой линии. А если вы пересмотрели эту роль, тогда покайтесь», - заключил спикер.
Ранее Общероссийское общественное движение «Ветераны России» обратилось к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой перименовать Волгоград в Сталинград, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru