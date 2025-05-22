Володин призвал покаятся переименовавших Сталинград коммунистов

Комментируя предложение КПРФ вернуть городу название Сталинград, он указал, что коммунистам сначала следует определиться со своим отношением к Иосифу Сталину.

«А зачем вы переименовали? Вы разочаровались в роли Сталина? Вы его осудили? Ну, тогда придерживайтесь этой линии. А если вы пересмотрели эту роль, тогда покайтесь», - заключил спикер.

Ранее Общероссийское общественное движение «Ветераны России» обратилось к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой перименовать Волгоград в Сталинград, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

