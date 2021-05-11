Володин призвал обсудить уход от анонимности в интернете

Необходимо обсуждать предложения об уходе от анонимности в интернете, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин. Об этом политик написал в в своем Telegram-канале.

Число жертв стрелка в гимназии Казани выросло до девяти

Володин отметил, что это позволит во много раз снизить объем контента с пропагандой насилия и экстремизма.

Спикер подчеркнул, что для предотвращения трагедий, подобных стрельбе в школе в Казани, необходимо сделать «все для повышения роли семьи, ее укрепления, а также поддержки организации досуга детей и подростков, вовлечения их в занятия спортом».

Кроме того, Володин предложил ужесточить ответственность за выдачу поддельных справок, в том числе касающихся оборота оружия, и разработать порядок, препятствующий доступу к оружию и его регистрации «человеку с неустойчивой психикой».

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ФОТО: РИА Новости//Владимир Федоренко
ТЕГИ:ИнтернетГосдумаВячеслав Володин
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