Число жертв стрелка в гимназии Казани выросло до девяти
Количество жертв стрельбы в гимназии №175 в Казани увеличилось до девяти. Об этом сообщил президент Татарстана Рустам Минниханов.
По его словам, среди погибших семь детей - четыре мальчика и три девочки из восьмого класса. Также погибла женщина. Информацию еще об одной жертве стрельбы Минниханов не уточнил.
Нападение на гимназию №175 в Казани произошло сегодня утром. Стрельбу открыл 19-летний студент Ильназ Галявиев, четыре года назад окончивший эту гимназию. Ранее сообщалось, что жертвами стали восемь человек – семеро детей и учительница. 21 человек с травмами различной степени тяжести попали в больницу, некоторые из них находятся в крайне тяжелом состоянии, передает РИА ФАН.
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