Володин призвал депутатов вносить меньше провоцирующих тревогу инициатив

Имеющаяся в депутатах Госдумы энергия может быть как созидательной, так и разрушительной. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Володин обвинил в распаде СССР «партию, забывшую о народе»

Он указал, что некоторые инициативы депутатов «несут в себе и тревогу, и напряжение, а где-то и разрушение».

«Понимая, к чему это может привести, мы должны все вместе постараться сделать так, чтобы у нас таких инициатив было как можно меньше», - подчеркнул Володин.

По его словам, Госдума должна быть консолидирующим фактором, а принимаемые ей решения должны быть направлены исключительно на развитие страны.

Ранее Володин призвал депутатов коллег объективно говорить о временах Советского союза, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
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