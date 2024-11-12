Володин призвал депутатов вносить меньше провоцирующих тревогу инициатив

Он указал, что некоторые инициативы депутатов «несут в себе и тревогу, и напряжение, а где-то и разрушение».

«Понимая, к чему это может привести, мы должны все вместе постараться сделать так, чтобы у нас таких инициатив было как можно меньше», - подчеркнул Володин.

По его словам, Госдума должна быть консолидирующим фактором, а принимаемые ей решения должны быть направлены исключительно на развитие страны.

Ранее Володин призвал депутатов коллег объективно говорить о временах Советского союза, сообщает RT.

