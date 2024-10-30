Володин обвинил в распаде СССР «партию, забывшую о народе»

По его словам, появились эти люди из недр КПСС. Он указал, что они допустили «огромное расслоение» - «кульки и спецпайки» с одной стороны и «фуфайки и пустые полки» - с другой.

«Для чистоты отношений это надо сказать. Именно по этой причине развалился Советский Союз. Из-за предательства, из-за того, что партия, имеющая монополию на власть, забыла о народе. Огромное расслоение», - заключил спикер.

Ранее Володин заявил, что разрушение Советского Союза началось с показа фильма «Интердевочка», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

