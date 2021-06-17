Володин призвал депутатов Госдумы убеждать россиян прививаться от COVID-19
Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал парламентариев собственным примером убеждать население России в необходимости вакцинации от коронавирусной инфекции.
Как отметил спикер, привившиеся от COVID-19 депутаты в случае болезни переносили инфекцию намного легче, чем отказавшиеся от вакцинации.
«Поэтому важно, чтобы наши граждане, наши избиратели это понимали и по‑другому относились к прививкам, к вакцинированию», — цитирует Володина «Свободная пресса».
Ранее в ряде российских регионов ввели обязательную вакцинацию для отдельных категорий населения. Так, в Москве и Московской области обязали привиться сотрудников сфер соцзащиты, социального обслуживания, торговли и услуг, пишет журнал «Профиль». При этом отказавшихся от вакцинации могут отстранить от работы, отмечают «Невские новости». Кроме того, требование об обязательных прививках от COVID-19 ввели в Сахалинской и Кемеровской областях.
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