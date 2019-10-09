Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил запретить в России точечную застройку. Как сообщает «Интерфакс», по его словам, в ближайшее время в нижнюю палату парламента должны будут поступить два законопроекта: о запрете точечной застройки, а также сопутствующий о комплексном строительстве.

Запретом, по мнению Володина, можно уберечь от застройки высотками исторический центр и районы, где нет высоких зданий, а также оградить людей от проблем, когда вокруг новостройки нет никакой инфраструктуры. Вторым законом, по его словам, следует обязать застройщиков озаботиться при создании новых домов вопросами комплексной застройки.