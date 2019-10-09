Володин предложил запретить в России точечную застройку
Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил запретить в России точечную застройку. Как сообщает «Интерфакс», по его словам, в ближайшее время в нижнюю палату парламента должны будут поступить два законопроекта: о запрете точечной застройки, а также сопутствующий о комплексном строительстве.
Запретом, по мнению Володина, можно уберечь от застройки высотками исторический центр и районы, где нет высоких зданий, а также оградить людей от проблем, когда вокруг новостройки нет никакой инфраструктуры. Вторым законом, по его словам, следует обязать застройщиков озаботиться при создании новых домов вопросами комплексной застройки.
«Это будет закон прямого действия, обязывающий сдавать микрорайоны при комплексной застройке, учитывающий вопросы с социальной структурой: поликлиника, школа, детский садик, сквер, место для отдыха с детьми, чтобы учитывались транспортные вопросы», — сказал Володин.
Кроме того, по мнению спикера, районы следует снабдить опорными пунктами участковых с квартирами для них. На сегодняшний день, по его словам, часто случается, что правоохранитель живёт на другом конце города, и вечером его не представляется возможным найти.
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