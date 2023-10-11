Володин предложил вместо Магадана отправлять релокантов на рудники

После того, как сенатор Совета Федерации от Магаданской области Анатолий Широков попросил не ассоциировать его регион с тюрьмами и лагерями, спикер решил скорректировать своё предложение.

«Это скорее всего должны быть рудники, и территорию надо посмотреть там, где у нас погода более постоянная, чтобы там не было лета», — сказал Володин.

Спикер добавил, что речь идёт не о Магадане, так как «Магадан — это территория развития».

Ранее председатель Госдумы заявил, что вернувшимся в Россию, кто желал победы ВСУ, будет «обеспечен Магадан». Губернатор Магаданской области Сергей Носов назвал высказывания Володина стереотипами и клише и призвал от них избавиться, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

