Володин предложил вместо Магадана отправлять релокантов на рудники
Председатель Госдумы Вячеслав Володин отказался от конкретики в своих угрозах отправить релокантов «в Магадан», сообщает Ura.ru.
После того, как сенатор Совета Федерации от Магаданской области Анатолий Широков попросил не ассоциировать его регион с тюрьмами и лагерями, спикер решил скорректировать своё предложение.
«Это скорее всего должны быть рудники, и территорию надо посмотреть там, где у нас погода более постоянная, чтобы там не было лета», — сказал Володин.
Спикер добавил, что речь идёт не о Магадане, так как «Магадан — это территория развития».
Ранее председатель Госдумы заявил, что вернувшимся в Россию, кто желал победы ВСУ, будет «обеспечен Магадан». Губернатор Магаданской области Сергей Носов назвал высказывания Володина стереотипами и клише и призвал от них избавиться, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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