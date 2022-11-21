Володин предложил увеличить зарплату высокопоставленным депутатам

Госдума пересмотрит систему оплаты труда высокопоставленных народных избранников. Об этом сообщило издание «Ведомости».

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Уточняется, что спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил увеличить зарплаты вице-спикеров нижней палаты парламента и председателей комитетов. Это будет сделано за счет сэкономленных 600 млн рублей. Сейчас заработная плата спикеров Совета Федерации и Госдумы соответствует доходу главы правительства, то есть на 40% выше среднеминистерской зарплаты. Сообщается, что выплаты остальным парламентариям приравнены к зарплатам глав федеральных ведомств.

Согласно российскому законодательству, фактическая заработная плата депутатов Госдумы составляла 388 тысяч рублей в 2018 году. Спикер нижней палаты парламента объяснил свое предложение стремлением повысить мотивацию депутатов к работе.

Ранее российские профсоюзы предложили определить правила индексации зарплат. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:ГосдумаЗарплатаВячеслав Володин
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