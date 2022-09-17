Володин предложил перевести школы в ведение регионов

«Сегодня школы относятся к муниципальному уровню власти. Есть проблемы - нехватка учителей и состояние самих школ. Для решения этих задач ответственность за школы необходимо поднять на региональный уровень», - заявил спикер Госдумы в своем Telegram-канале в субботу.

Вячеслав Володин в связи с этой инициативой опубликовал опрос для пользователей и предложил им высказать свое мнение о предложении.

Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что обязательный единый государственный экзамен по истории вводить в российских школах не планируется, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

