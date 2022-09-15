Ракова: Москва освободила родителей от бумажных справок по болезни ребенка для кружков и секций

Московским родителям больше не нужно приносить бумажные справки о болезни ребенка в кружки и секции: благодаря интеграции цифровой платформы здравоохранения с «Московской электронной школой» данные об освобождении от занятий будут отображаться в «Электронном журнале» МЭШ. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Вице-мэр напомнила, что с апреля прошлого года стали цифровыми справки об отсутствии по болезни для школ и детских садов, медработникам образовательных учреждений информация доступна в системе «ЕМИАС.Школа», родителям — в электронной медкарте ребенка, а учителя видят данные в электронном журнале.

«Мы двигаемся дальше — теперь родителям не нужно приносить бумажные справки 095 в кружки и секции. Дни, на которые ребенок освобожден от занятий, отображаются в "Электронном журнале" МЭШ. Эту информацию видят теперь не только педагоги в школах, но и специалисты культурно-досуговых и спортивных организаций допобразования, подведомственных Департаменту образования города. Это позволяет уменьшить затраты времени для родителей и исключить вероятность случайной утраты документов», — рассказала Ракова.

Как отметили в Департаменте информационных технологий, выбрать подходящие занятия для ребенка можно онлайн на портале mos.ru. Сервис дает возможность записаться в кружки по более чем 50 направлениям.

Ракова добавила, что ранее столица отменила необходимость «бумажного» оформления медицинских карт по форме № 026/у. Также частные и федеральные клиники города могут передавать в школы и детсады электронные справки о болезни ребенка (форма 095/у). Справки в цифровом виде выдают уже 35 медучреждений. Цифровизация в Москве освободила родителей от оформления более четырех миллионов медицинских справок.

