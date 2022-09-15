Ракова: Москва освободила родителей от бумажных справок по болезни ребенка для кружков и секций
Московским родителям больше не нужно приносить бумажные справки о болезни ребенка в кружки и секции: благодаря интеграции цифровой платформы здравоохранения с «Московской электронной школой» данные об освобождении от занятий будут отображаться в «Электронном журнале» МЭШ. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Вице-мэр напомнила, что с апреля прошлого года стали цифровыми справки об отсутствии по болезни для школ и детских садов, медработникам образовательных учреждений информация доступна в системе «ЕМИАС.Школа», родителям — в электронной медкарте ребенка, а учителя видят данные в электронном журнале.
«Мы двигаемся дальше — теперь родителям не нужно приносить бумажные справки 095 в кружки и секции. Дни, на которые ребенок освобожден от занятий, отображаются в "Электронном журнале" МЭШ. Эту информацию видят теперь не только педагоги в школах, но и специалисты культурно-досуговых и спортивных организаций допобразования, подведомственных Департаменту образования города. Это позволяет уменьшить затраты времени для родителей и исключить вероятность случайной утраты документов», — рассказала Ракова.
Как отметили в Департаменте информационных технологий, выбрать подходящие занятия для ребенка можно онлайн на портале mos.ru. Сервис дает возможность записаться в кружки по более чем 50 направлениям.
Ракова добавила, что ранее столица отменила необходимость «бумажного» оформления медицинских карт по форме № 026/у. Также частные и федеральные клиники города могут передавать в школы и детсады электронные справки о болезни ребенка (форма 095/у). Справки в цифровом виде выдают уже 35 медучреждений. Цифровизация в Москве освободила родителей от оформления более четырех миллионов медицинских справок.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
20,3 млн+56 126 / сут.
Умерли
386 тыс.+99 / сут.
Выздоровели
19,2 млн+49 752 / сут.
- Хуснуллин: На российские стройки могут привлечь осужденных по нетяжелым статьям
- В Москве отменили бумажные справки о болезни ребенка для кружков и секций
- Иран подписал меморандум о вступлении в ШОС
- СМИ: США примут меры против подключившихся к системе «Мир» банков Турции
- СМИ сообщили о снижении зарплат IT-специалистов в России
- В Херсонской ВГА сообщили об отражении атаки десанта ВСУ
- Захарова получила американскую визу для участия в Генассамблее ООН
- СМИ: Япония может ввести режим экономии электроэнергии в зимний период
- В России учредят День госсанэпиднадзора
- Китайский аналитик заявил, что завершение конфликта на Украине зависит от ситуации «на земле»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru