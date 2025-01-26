Володин предложил обсудить учет среднего балла аттестата для поступления в вузы

Политик подчеркнул, что некоторые школьники добросовестно изучают всю программу, а не только несколько обязательных и дополнительных дисциплин, которые необходимы для сдачи экзаменов. В связи с этим Володин призвал поощрять ответственных учеников.

К тому же он заметил, что существующая в РФ система выпускных экзаменов часто идет в ущерб получению знаний по дисциплинам, экзамены по которым школьники не сдают.

Ранее в Российской академии образования выступили за ввод интегральной оценки в школах, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».