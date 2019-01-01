Володин рассказал, как поднять авторитет парламентаризма

Заняться вопросами гармонизации законодательства призвал депутатов спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, сейчас зачастую на практике обнаруживаются две крайности в работе Госдумы: парламентский туризм и политизация и демагогичные решения, приводит слова Володина «Дни.ру». Ни то, ни другое, по его мнению, не способствует росту авторитета парламентаризма в мире.

«На наш взгляд, задача межпарламентских структур — заниматься выработкой решений вопросов, которые волнуют наши страны. А мы с вами зачастую видим на практике, что есть две крайности: с одной стороны — парламентский туризм, с другой стороны — политизация и демагогичные решения», — заявил спикер нижней палаты парламента.

Добавим, обращение к депутатам Вячеслав Володин сделал в рамках второго международного форума «Развитие парламентаризма», который проходит в столице с 1 по 3 июля. В его программе планируется поднять вопросы международной безопасности и стабильности. Участниками форума станут около 800 парламентариев и экспертов из разных стран.

