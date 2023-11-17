Володин предложил финансировать лечение онкозаболеваний на федеральном уровне

Володин призвал «выделять приоритеты».

«Берем ту же онкологию, она очень высокотехнологична и затратна, в том числе по этой причине. От 20% до 30% средств забирают именно на лечение онкологии из региональных фондов ОМС», — указал политик.

Спикер Госдумы предложил вывести это направление помощи на федеральный уровень, тем самым разгрузив региональные фонды.

Ранее Володин призвал решить проблему «наливаек» в многоквартирных домах, напоминает RT.

