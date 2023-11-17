Володин предложил финансировать лечение онкозаболеваний на федеральном уровне
Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил вывести финансирование лечения онкологических заболеваний на федеральный уровень. Слова председателя нижней палаты парламента приводит ТАСС.
Володин призвал «выделять приоритеты».
«Берем ту же онкологию, она очень высокотехнологична и затратна, в том числе по этой причине. От 20% до 30% средств забирают именно на лечение онкологии из региональных фондов ОМС», — указал политик.
Спикер Госдумы предложил вывести это направление помощи на федеральный уровень, тем самым разгрузив региональные фонды.
Ранее Володин призвал решить проблему «наливаек» в многоквартирных домах, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru