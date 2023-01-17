Володин предложил брать на госслужбу только служивших в армии

По его мнению, обсудить этот вопрос и принять соответствующие решения следует «как можно быстрее, чтобы в будущем все кадровые решения принимались с учётом необходимости службы в вооруженных силах».

«В этом случае мы с вами создадим систему кадровых лифтов, когда каждый человек вне зависимости где он работает, может и должен защищать свою страну и, самое главное, он готов к этому», - подчеркнул он.

Как пишет «Коммерсант», сам Володин в армии не служил.

Ранее Володин заявил, что у граждан РФ, которые решили уехать из страны, но продолжают её оскорблять, необходимо конфисковать имущество, сообщает RT.