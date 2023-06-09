Собянин: Более 100 посвященных Дню России мероприятий пройдет в столице

Более ста праздничных мероприятий пройдут в Москве накануне Дня России и в сам праздник. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в блоге на своем персональном сайте.

Градоначальник напомнил, что День России будет праздноваться в понедельник, 12 июня.

«Накануне праздника и в сам день 12 июня по всей Москве пройдут официальные и неформальные мероприятия. Традиционно программа очень насыщенная - более 100 мероприятий для москвичей и гостей столицы», — подчеркнул Собянин.

В музее-заповеднике «Коломенское» пройдет ежегодный музыкальный фестиваль «Россия». Гостям представят театральные постановки, мастер-классы, хороводы, активности для взрослых и детей.

В парке «Зарядье» запланирован киномарафон от «Москино» «Они сражались за Родину». Горожане 12, 16, 17 и 18 июня смогут увидеть картины из золотого фонда кинематографа страны: «Суворов», «Адмирал Нахимов», «Адмирал Ушаков», «Чапаев», «Котовский», «Александр Пархоменко», «Щорс», «Александр Невский». Показы будут сопровождаться рассказами звезд киноиндустрии и журналистов о съемках и героях кинолент. Тематические киносеансы пройдут также в сети московских кинотеатров.

Кроме того, на ВДНХ 8-11 июня проходит туристический форум «Путешествуй!»: здесь представлены более 50 стендов, запланированы выступления этнических коллективов, кавер-групп, мастер-классы. В выходные 10-12 июня в павильонах и на экоферме ВДНХ пройдут лекции, мастер-классы, экскурсии, тематические кинопоказы, а 12 июня состоится праздник «Вся Россия за один день» с иммерсивными спектаклями и выступлениями известных музыкальных коллективов.

Обширную музыкальную, театральную, лекционную и экскурсионную программу запланировали Парк Горького и парк искусств «Музеон». Так, в «Музеоне» 12 июня пройдет «Фестиваль национальностей», в рамках которого студенты и творческие коллективы представят народные музыкальные и хореографические композиции, пройдут парадом с флагами субъектов РФ. Также москвичи и гости города смогут посетить выставку «Культура без границ» с традиционными костюмами, украшениями, книгами, инструментами и предметами быта народов России.

