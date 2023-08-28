В Совфеде захотели полностью запретить электросамокаты в городе
Сенатор Елена Афанасьева сообщила в Telegram, что одобряет решение властей Парижа, которые запретили использование электросамокатов в городе с 1 сентября.
Такое решение она назвала правильным. По ее словам, Россия должна идти по этому пути. «Полный запрет использования электросамокатов в городе спасет здоровье и жизни» многих людей, а «некоторых убережет от тюрьмы».
С 1 сентября в столице Франции будет невозможно арендовать самокаты. Поставщики сами должны будут убрать с улиц города устройства передвижения, которыми можно пользоваться до конца августа.
Депутат Госдумы Дмитрий Гусев в интервью НСН призвал приравнять электросамокаты к автомобилям и мотоциклам и обязать владельцев получать водительские права.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru