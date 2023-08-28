В Совфеде захотели полностью запретить электросамокаты в городе

Такое решение она назвала правильным. По ее словам, Россия должна идти по этому пути. «Полный запрет использования электросамокатов в городе спасет здоровье и жизни» многих людей, а «некоторых убережет от тюрьмы».

С 1 сентября в столице Франции будет невозможно арендовать самокаты. Поставщики сами должны будут убрать с улиц города устройства передвижения, которыми можно пользоваться до конца августа.

Депутат Госдумы Дмитрий Гусев в интервью НСН призвал приравнять электросамокаты к автомобилям и мотоциклам и обязать владельцев получать водительские права.

