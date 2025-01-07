Володин поддержал переход на новую систему высшего образования в РФ
Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что в ГД поддерживают отказ от бакалавриата в стране и переход на базовое и специализированное высшее образование. Соответствующее заявление политика опубликовано на официальном сайте палаты парламента.
Без бакалавров, но с аспирантами: В 2026 году вузы РФ полностью перейдут на новую систему образования
По словам Володина, от качества подготовки кадров зависят развитие российской экономики и технологический суверенитет страны.
Ранее «Известия» сообщили, что с 1 сентября 2026 года российские вузы перейдут на новую систему образования.
Новая система высшего образования в России подразумевает внедрение трех уровней обучения в вузах: базовое высшее образование, специализированное высшее и аспирантура, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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