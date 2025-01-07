Володин поддержал переход на новую систему высшего образования в РФ

Посольство РФ в КНР сообщило, что данных о россиянах, пострадавших во время землетрясения в Тибете, не поступало Российские военнослужащие зачистили большую часть города Дзержинска в ДНР Суд в Сеуле продлил срок действия ордера на арест президента Южной Кореи Юн Сок Ёля Во Франции умер бывший лидер партии «Национальный фронт» Жан-Мари Ле Пен «Елки 11» заработали в прокате более 1 млрд рублей