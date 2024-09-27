Володин передал автомобиль «Нива» участникам СВО
27 сентября 202414:03
Спикер Госдумы Вячеслав Володин передал автомобиль «Нива» участникам спецоперации России на Украине. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Госдумы Николай Панков.
Парламентарий отметил, что с такой просьбой к Володину обратилась разведрота 97-го полка. По словам бойцов, машина нужна им для выполнения боевых задач.
Отмечается, что машину в подразделение доставит возвращающийся из отпуска офицер.
Ранее сообщалось, что за сутки в Курскую область доставили 360 тонн гуманитарных грузов.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru