Володин передал автомобиль «Нива» участникам СВО

Парламентарий отметил, что с такой просьбой к Володину обратилась разведрота 97-го полка. По словам бойцов, машина нужна им для выполнения боевых задач.

Отмечается, что машину в подразделение доставит возвращающийся из отпуска офицер.

Ранее сообщалось, что за сутки в Курскую область доставили 360 тонн гуманитарных грузов.

