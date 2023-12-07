Мантуров передал партию автомобилей УАЗ для нужд СВО

В сообщении говорится, что Ульяновским автозаводом по заказу ведомства была выпущена партия из более чем 1,5 тысячи машин, свыше 500 экземпляров уже доставлены в Ростовскую область, откуда их распределят между воинскими частями и медицинскими учреждениями.

Отмечается, что использоваться УАЗы будут «для решения сложных логистических задач».

«Такая техника необходима для выездов срочных аварийных и медицинских служб, доставки гуманитарной помощи и эвакуации населения», - уточнили в министерстве.

Ранее российские военнослужащие, находящиеся в зоне спецоперации России на Украине, начали применять на Днепре аэролодку Alligator («Аллигатор»), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

