Мантуров передал партию автомобилей УАЗ для нужд СВО
Вице-премьер - министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров передал партию автомобилей «УАЗ Патриот» для нужд специальной военной операции, сообщает пресс-служба Минпромторга.
В сообщении говорится, что Ульяновским автозаводом по заказу ведомства была выпущена партия из более чем 1,5 тысячи машин, свыше 500 экземпляров уже доставлены в Ростовскую область, откуда их распределят между воинскими частями и медицинскими учреждениями.
Отмечается, что использоваться УАЗы будут «для решения сложных логистических задач».
«Такая техника необходима для выездов срочных аварийных и медицинских служб, доставки гуманитарной помощи и эвакуации населения», - уточнили в министерстве.
Ранее российские военнослужащие, находящиеся в зоне спецоперации России на Украине, начали применять на Днепре аэролодку Alligator («Аллигатор»), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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