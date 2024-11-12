«На кого тратим деньги?»: В России призвали поделить мигрантов на три категории

«С одной стороны, это решение правильное, так как защищает интересы детей россиян. Качество их образования в классах, где половина или треть не знает русского языка, падает. Мы снижаем уровень образования для наших детей. Все решения о приеме детей мигрантов в школы принимались в другое время, когда у нас все-таки было общее пространство. Нам в голову не могло прийти, что к нам приедут дети, которые вообще не знают русского языка. Прошло тридцать лет, теперь много детей, которые не знают русского языка», - отметила она.

По ее словам, специальные школы для таких детей оплачиваются из бюджета РФ, поэтому и это решение требует проработки.

«С другой стороны, каждый ребенок, если долго живет на нашей территории, должен обучаться, это логично. Но при этом человек должен быть готов получать это образование, а не мешать тем, кто готов. Почему родители их не подготовились, как они вообще сюда приехали? Есть специальные школы, но на чьи деньги мы будем их содержать? Из нашего кармана, нашего бюджета. Это нужно создать специальные классы, обучить преподавателей. Нужно говорить об этом открыто, готовы ли мы на это. В этом вопросе много недомолвок, мутная вода. Нужно ли нам это? Да, если это граждане России - нынешние или будущие. Но если это челночная миграция, когда семья приезжает на несколько месяцев периодически, я не уверена, что мы должны тратить на это свои деньги», - рассказала она.

В связи с этим Лянге призвала поделить мигрантов на три категории, чтобы понимать, в кого нужно вкладываться сегодня.

«Если люди приехали просто работать, это не значит, что они должны приезжать с семьями. Это для тех, кто не собирается быть гражданами. У нас должны быть три четкие категории. Первая - это те, кто приехал работать, вторая - это люди, которые хотят остаться и стать гражданами РФ. Третья категория – это люди, которые уже получили гражданство, с ними нужно заниматься, детей адаптировать, это наши люди. А у нас все в одну кучу сейчас», - подытожила собеседница НСН.

Необходимо ввести общие правила в части знания русского языка для приезжающих в Россию трудиться, заявил ранее президент РФ Владимир Путин. По его словам, следует определить и закрепить уровни владения языком с учетом реальных потребностей - при трудоустройстве, при общении в повседневной жизни, с учётом профессиональных требований, социальных и культурных норм поведения, передает «Радиоточка НСН».

