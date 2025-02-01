Володин перечислил, какие законы начнут действовать в РФ с февраля

Спикер Госдумы Вячеслав Володин перечислил, какие законы начнут действовать в России с февраля. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Так, председатель ГД подчеркнул, что с февраля 2025 года в стране на 9,5% увеличили материнский капитал. Теперь его максимальная сумма составит 912 тысяч рублей.

Володин добавил, что с февраля на 9,5% в России также проиндексируют социальные выплаты и страховые пенсии. По его словам, такое нововведение будет иметь обратную силу.

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«Обеспечение всех соцобязательств, поддержка семей с детьми — это приоритет государства», - сказал политик.

Он также сообщил, что в феврале в стране вступят в силу законы, связанные с совершенствованием миграционной политики.

Ранее Вячеслав Володин напомнил, что с 5 февраля в России начнет действовать режим высылки незаконных мигрантов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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