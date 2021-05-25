Володин оценил идею заменить трудовых мигрантов осужденными

Использование труда осужденных не сможет полностью решить проблему дефицита рабочей силы в России. С таким заявлением выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин. При этом, он подчеркнул, что изучить эту тему необходимо, пишет РИА Новости.

«Если есть те, кто имеет право и хочет работать, такая возможность должна быть предоставлена. Но надо понимать, что это не сможет решить проблему дефицита трудовых ресурсов», - отметил Володин.

Напомним, ранее директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Александр Калашников предложил использовать заключенных там, где не хватает рабочей силы и куда приглашают трудовых мигрантов. По данным ФСИН, количество заключенных в России по состоянию на 1 мая 2021 года составило чуть более 478 тысяч. При этом право попросить замену наказания принудительными работами имеют сейчас лишь 188 тысяч человек. При этом, по информации МВД России, в прошлом году в стране работали 1,72 миллиона иностранцев (на 25% меньше показателя 2019 года).

А ранее глава Минюста РФ Константин Чуйченко поддержал идею об использовании заключенных на крупных объектах. Как пишет Интерфакс, он заявил, что так заключенные смогут реализовывать право на замену наказания исправительными работами. Министр добавил, что сейчас количество исправительных центров слишком мало, чтобы предоставить возможность замены наказания, пишет Газета.ру. На 180 тысяч заключенных, которые могут перейти в исправительные центры, создано только восемь тысяч мест.