Трудлаг Калашникова. Может ли ФСИН предоставить заключенным достойные условия труда?
ФСИН готова организовать труд заключенных на объектах, где не хватает рабочих
Не ГУЛАГ – так глава Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников представил идею компенсировать нехватку трудовых мигрантов трудом заключенных. По его словам, на замену наказания принудительными работами в настоящий момент имеют право 188 тысяч человек из почти полумиллиона находящихся в местах лишения свободы. Ведомство готово организовать для работающих заключенных «достойные условия», - заявил Калашников:
«Это будет не ГУЛАГ, это будут абсолютно новые достойные условия, потому что этот человек уже будет трудиться в рамках общежития или снимать квартиру, при желании с семьей, получать достойную зарплату».
По мнению директора ФСИН, «спецконтингенту» надо построить общежития и предоставить рабочие места. Так «мы решим трудовую проблему, и произойдет та самая социализация», - убежден Калашников.
Дефицит трудовых мигрантов, которые покинули Россию в прошлом году из-за пандемии коронавируса, оценивается в 1,5 млн человек. Только в стройкомплексе нехватка составляет 600 тысяч мигрантов. Такие данные в конце апреля приводил глава Минстроя Ирек Файзуллин на основании заявок от региональных властей и крупных строительных компаний страны.
Идея, предложенная главой ФСИН, встретила неоднозначную реакцию в правозащитном сообществе. С одной стороны, предложение заслуживает обсуждения, - считает глава Совета при президенте РФ по правам человека Валерий Фадеев:
«Это огромная проблема: здоровые мужики сидят в колониях, им нечего делать, и если будет разумно организован труд осужденных - почему нет. Если предложить им нормальную зарплату - почему нет».
С другой стороны, кроме заверений г-на Калашникова, гарантий, что это не будет новым ГУЛАГом, нет никаких из-за возможных злоупотреблений со стороны сотрудников ФСИН, - предупредил в эфире НСН председатель межрегиональной общественной организации «Комитет по предотвращению пыток», член СПЧ Игорь Каляпин:
«Не знаю, хватит ли у ФСИН добросовестности. Злоупотребления могут быть самые разные. Это может быть не добровольный труд, а принудительный, что совершенно недопустимо. Тогда это будет не просто возвращение к ГУЛАГу, а еще хуже. Могут быть совершенно скотские условия проживания на удаленном объекте, если заключенных не будут этапировать на ночь обратно в колонию. Возможны какие-то нарушения, связанные с контролем ФСИН на месте работы. Непонятно, кто и как там будет обеспечивать режим».
У Федеральной службы исполнения наказаний нет никакого желания добросовестно сотрудничать с представителями общества, - заключил правозащитник.
Декларированной задачи инициатива ФСИН, если вдуматься, не решает. Во-первых, 188 тысяч заключенных никак не компенсируют нехватку полутора миллионов мигрантов, даже в условиях ГУЛАГа (там, кстати, оперировали как раз миллионами жизней). А во-вторых, с учетом накладных расходов: места проживания, доставка на объект, конвоирование, охрана места работы – руки каждого зека окажутся буквально золотыми.
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