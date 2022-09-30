Путин: современной России не нужно возвращение Советского Союза

Президент России Владимир Путин заявил, что Советского Союза нет и прошлого не вернуть, однако современная Россия к этому не стремится, ей это не нужно.

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ФОТО: Сайт Кремля
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