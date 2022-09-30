Путин: современной России не нужно возвращение Советского Союза

Спеццентр поддержки для родственников мобилизованных откроется в Москве Производство одежды в столице за январь-июль выросло почти вдвое Международный день музыки отметят в музеях и культурных центрах Москвы График поездов трёх направлений МЖД изменится в октябре Дождливый и умеренно теплый октябрь ожидается в столице