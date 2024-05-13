Володин: Обучение в учреждениях среднего образования должно быть бесплатным
Обучение в учреждениях среднего профессионального образования должно быть бесплатным, заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин, передает ТАСС.
Он подчеркнул, что государство должно дать возможность всем желающим получить профессию сварщика, электрика, повара и так далее.
Володин отметил, что эту тему можно вынести на обсуждение, чтобы принять совместное решение.
12 мая в ходе заседания профильного комитета ГД кандидат на должность вице-премьера РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что в России планируется пересмотр системы приема в вузы.
По его словам, акцентировать внимание и увеличивать количество мест для абитуриентов будут, в первую очередь, на специальностях, которые необходимы для реализации нацпроектов и обеспечения технологического лидерства.
До этого премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал пересмотреть количество бюджетных мест в вузах России, передает «Радиоточка НСН».
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