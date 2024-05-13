Володин: Обучение в учреждениях среднего образования должно быть бесплатным

Володин отметил, что эту тему можно вынести на обсуждение, чтобы принять совместное решение.

12 мая в ходе заседания профильного комитета ГД кандидат на должность вице-премьера РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что в России планируется пересмотр системы приема в вузы.

По его словам, акцентировать внимание и увеличивать количество мест для абитуриентов будут, в первую очередь, на специальностях, которые необходимы для реализации нацпроектов и обеспечения технологического лидерства.

До этого премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал пересмотреть количество бюджетных мест в вузах России, передает «Радиоточка НСН».

