Володин не исключил причастность США к возникновению COVID-19
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что российские ученые способны установить происхождение вируса - естественное или искусственное, сообщает РИА Новости.
По его словам, коронавирус, возможно, является следствием утечки в ходе экспериментов в американских лабораториях.
«Исходя из того, как сами США молчат, можно сделать вывод один: что, совершенно очевидно, это связано с тем, что у них произошла какая-то утечка в тех лабораториях, которые они по всему миру взяли и насоздавали», - подчеркнул спикер.
Володин добавил, что если COVID-19 действительно появился в ходе исследований, то США следует не только остановить их, но и подумать о компенсации пострадавшим от вируса странам.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что в стране есть достаточное количество вакцин от коронавируса «для каждого американца». А советник Белого дома по вопросам борьбы с COVID-19 Энди Славитт рассказал, что власти США намерены передать другим странам 60 миллионов доз вакцины от коронавируса компании AstraZeneca, сообщает RT.
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