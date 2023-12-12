Володин назвал три основных причины распада СССР
Спикер Госдумы Вячеслав Володин в своём Telegram-канале заявил, что в день 30-летия Конституции, невозможно уйти от обсуждения распада СССР.
По его мнению, к «трагедии того времени» привели три причины. В перую очередь, это монополия одной партии и отсутствие политической конкуренции, что привело к появлению во главе КПСС «слабых руководителей и предателей».
Второй причиной распада Советского Союза Володин считает несостоятельность плановой экономики страны, что в итоге привело к тотальному дефициту, а граждане «были брошены на произвол судьбы».
Третьей причиной, по словам спикера, является несовершенство советской Конституции, в которой было закреплено право свободного выхода республик из СССР.
«Преодоление каждой из этих трёх проблем в отдельности было бы возможным. Но в конце 80-х — начале 90-х все они сошлись воедино, что оказалось разрушительным для СССР», - заключил Володин.
Ранее редседатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что распад СССР можно было предотвратить, и добавила, что в настоящее время у России нет планов «возродить Советский Союз», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru