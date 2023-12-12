Володин назвал три основных причины распада СССР

По его мнению, к «трагедии того времени» привели три причины. В перую очередь, это монополия одной партии и отсутствие политической конкуренции, что привело к появлению во главе КПСС «слабых руководителей и предателей».

Второй причиной распада Советского Союза Володин считает несостоятельность плановой экономики страны, что в итоге привело к тотальному дефициту, а граждане «были брошены на произвол судьбы».

Третьей причиной, по словам спикера, является несовершенство советской Конституции, в которой было закреплено право свободного выхода республик из СССР.

«Преодоление каждой из этих трёх проблем в отдельности было бы возможным. Но в конце 80-х — начале 90-х все они сошлись воедино, что оказалось разрушительным для СССР», - заключил Володин.

Ранее редседатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что распад СССР можно было предотвратить, и добавила, что в настоящее время у России нет планов «возродить Советский Союз», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

