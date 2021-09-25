Володин пообещал оправдать доверие на должности спикера нового созыва Госдумы

Российский политик Вячеслав Володин поблагодарил президента Владимира Путина за предложение избрать его спикером Госдумы VIII созыва и поддержку коллег.

СМИ: Вячеслав Володин останется спикером Госдумы

Также Володин выразил благодарность главе государства высокую оценку работы Госдумы VII созыва, которая «выше всего ставила интересы страны».

Единоросс Сергей Неверов выразил уверенность в том, что не только однопартийцы поддержат кандидатуру нового спикера, но и другие фракции российского парламента.

Напомним, после подведения итогового распределения мандатов по итогам депутатских выборов пятипроцентный барьер преодолели и прошли в Госдуму пять партий.


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ФОТО: РИА Новости//Владимир Федоренко
ТЕГИ:Владимир ПутинВыборыГосдума
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