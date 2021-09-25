Володин пообещал оправдать доверие на должности спикера нового созыва Госдумы

Также Володин выразил благодарность главе государства высокую оценку работы Госдумы VII созыва, которая «выше всего ставила интересы страны».

Единоросс Сергей Неверов выразил уверенность в том, что не только однопартийцы поддержат кандидатуру нового спикера, но и другие фракции российского парламента.

Напомним, после подведения итогового распределения мандатов по итогам депутатских выборов пятипроцентный барьер преодолели и прошли в Госдуму пять партий.



