Депутат Горячева: Законопроект о пропаганде чайлдфри создаст еще больше проблем

По ее словам, нельзя наказывать людей за личную позицию в вопросе рождения детей. Горячева отметила, что по опыту, законы без четких границ создают дополнительные проблемы. Так, этот законопроект может только запугать женщин, которые будут бояться выразить свое мнение или обратиться за поддержкой.

Ранее председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, отцовства, материнства и детства Нина Останина заявила, что фразы по типу «дети — это обуза» в социальных сетях или одиночный пикет будут считаться пропагандой, за которую последует административное наказание, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



