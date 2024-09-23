Депутат Горячева: Законопроект о пропаганде чайлдфри создаст еще больше проблем
Законопроект о введении наказания за пропаганду движения чайлдфри может создать дополнительные проблемы, так как его критерии размыты. Об этом заявила депутат Ксения Горячева в беседе с «Газетой.Ru».
По ее словам, нельзя наказывать людей за личную позицию в вопросе рождения детей. Горячева отметила, что по опыту, законы без четких границ создают дополнительные проблемы. Так, этот законопроект может только запугать женщин, которые будут бояться выразить свое мнение или обратиться за поддержкой.
Ранее председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, отцовства, материнства и детства Нина Останина заявила, что фразы по типу «дети — это обуза» в социальных сетях или одиночный пикет будут считаться пропагандой, за которую последует административное наказание, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru