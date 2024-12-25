На Урале памятники Ленину и Екатерине II переодели в Деда Мороза и Снегурочку

В сообщении в группе населённого пункта в соцсети «ВКонтакте» говорится, что «организаторы этого «переодевания» ни в коем случае не хотели оскорбить чувства ирбитчан».

«После праздников костюмы с монументов будут сняты», - добавили в администрации.

Ранее глава СПЧ Валерий Фадеев призвал перенести Соловецкий камень с Лубянки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».