Володин напомнил об ужесточении наказания для педофилов
Закон об ужесточении наказания за педофилию и ее укрывательство вступил в силу в России. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Председатель Думы в своем Telegram-канале напомнил, что по закону отягчающими обстоятельствами станут проживающим с ребенком, обязанности по содержанию, обучению и защите интересов несовершеннолетнего, трудовая деятельность в сферах образования и воспитания несовершеннолетних.
«Законом ужесточается наказание за укрывательство тяжких преступлений против детей до 14 лет. В этих случаях наказание составит до одного года лишения свободы. Кроме того, вводится ответственность за совершение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних с использованием интернета — до шести лет лишения свободы», — написал Володин.
Спикер Госдумы подчеркнул, что общество поддерживает решение о введении более жесткого наказания для педофилов,и отметил, что за такие преступления необходимо наказывать «максимально жестко, делать все, чтобы не допустить рецидивов».
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