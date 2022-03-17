Володин напомнил об ужесточении наказания для педофилов

Председатель Думы в своем Telegram-канале напомнил, что по закону отягчающими обстоятельствами станут проживающим с ребенком, обязанности по содержанию, обучению и защите интересов несовершеннолетнего, трудовая деятельность в сферах образования и воспитания несовершеннолетних.

«Законом ужесточается наказание за укрывательство тяжких преступлений против детей до 14 лет. В этих случаях наказание составит до одного года лишения свободы. Кроме того, вводится ответственность за совершение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних с использованием интернета — до шести лет лишения свободы», — написал Володин.

Спикер Госдумы подчеркнул, что общество поддерживает решение о введении более жесткого наказания для педофилов,и отметил, что за такие преступления необходимо наказывать «максимально жестко, делать все, чтобы не допустить рецидивов».

