Путин ужесточил наказание педофилам
Президент Владимир Путин подписал закон, который предусматривает повышение мер защиты несовершеннолетних, ужесточение ответственности за педофилию, а также ее укрывательство.
Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
В соответствии с законом, отягчающие обстоятельства предусмотрены для педофилов, занятых в сфере обучения и защиты детей, а также проживающих и работающих с несовершеннолетними.
Ответственность за укрывательство педофилов вводится даже если гражданин не участвовал в противоправных действиях с детьми.
Ранее депутаты Госдумы приняли в третьем чтении поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, усиливающие ответственность за преступления против половой неприкосновенности детей, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
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