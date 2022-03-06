Путин ужесточил наказание педофилам

Президент Владимир Путин подписал закон, который предусматривает повышение мер защиты несовершеннолетних, ужесточение ответственности за педофилию, а также ее укрывательство.

«Педофильское лобби»: Правозащитник поддержал блокировку «грязных» сайтов

Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

В соответствии с законом, отягчающие обстоятельства предусмотрены для педофилов, занятых в сфере обучения и защиты детей, а также проживающих и работающих с несовершеннолетними.

Ответственность за укрывательство педофилов вводится даже если гражданин не участвовал в противоправных действиях с детьми.

Ранее депутаты Госдумы приняли в третьем чтении поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, усиливающие ответственность за преступления против половой неприкосновенности детей, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:ПедофилияПедофилыЗаконВладимир Путин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры