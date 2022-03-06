Путин ужесточил наказание педофилам

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В соответствии с законом, отягчающие обстоятельства предусмотрены для педофилов, занятых в сфере обучения и защиты детей, а также проживающих и работающих с несовершеннолетними.

Ответственность за укрывательство педофилов вводится даже если гражданин не участвовал в противоправных действиях с детьми.

Ранее депутаты Госдумы приняли в третьем чтении поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, усиливающие ответственность за преступления против половой неприкосновенности детей, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

