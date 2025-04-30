ЦБ: Закредитованность россиян выросла в трех регионах

Рост закредитованности россиян в 2024 году наблюдался лишь в Астраханской области, Крыму и Туве. Об этом сообщает РБК со ссылкой на статистику Банка России.

Отмечается, что годом ранее негативная динамика фиксировалась в десяти регионах.

Тува третий год остается лидером по финансовой нагрузке заемщиков. Показатель закредитованности (сколько средних зарплат необходимо, чтобы рассчитаться по среднему долгу) в регионе в 2024 году достиг 31,7. В Астраханской области он составил 16,3, в Крыму — 13.

Наиболее высокий уровень долговой нагрузки в РФ также зарегистрирован в Калмыкии (22,3), Карачаево-Черкесии (18,9), Ленинградской области (18,8). Самые низкие показатели — от 10 до 10,5 — наблюдаются в Кабардино-Балкарии, Дагестане, Чечне, на Камчатке и Сахалине.

В России в прошлом году начало резко снижаться число активных заемщиков, на 1 января текущего года кредиты и займы имели 50,1 млн граждан. За четвертый квартал прошлого года эта часть клиентской базы банков и микрофинансовых организаций сократилась на 700 тысяч.

Ранее Центробанк сообщил, что объем средств населения в банках в марте вырос на 0,5 трлн рублей (0,8%), до 57,9 трлн, пишет RT.

