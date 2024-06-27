Володин: Многодетные родители будут освобождены от комиссий при оплате услуг ЖКХ

С 1 июля в России начнет действовать закон, который освободит многодетных родителей, пенсионеров, инвалидов, а также ветеранов от комиссий при оплате услуг ЖКХ, сообщил в своем Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Выплаты многодетным семьям на погашение ипотеки продлили до 2031 года

По его словам, для многих россиян подобная выплата является ощутимой тратой. Ее отмена для ряда категорий граждан позволит снизить финансовую нагрузку для части населения.

Также с 1 июля начнет работать единая централизованная цифровая платформа, которая упростит механизм получения различных субсидий. Дополнительно новый сервис упростит учет сведений об отнесении граждан к многодетным семьям, ветеранам Великой Отечественной войны и труда, детям-сиротам, лицам, пострадавшим от воздействия радиации.

Ранее в России предложили ввести Единое удостоверение многодетной семьи. С соответствующей инициативой на встрече премьер-министра РФ Михаила Мишустина с членами Совета Федерации выступила вице-спикер Инна Святенко, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ЖКХМногодетные Семьи

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