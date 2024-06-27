Володин: Многодетные родители будут освобождены от комиссий при оплате услуг ЖКХ
С 1 июля в России начнет действовать закон, который освободит многодетных родителей, пенсионеров, инвалидов, а также ветеранов от комиссий при оплате услуг ЖКХ, сообщил в своем Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин.
По его словам, для многих россиян подобная выплата является ощутимой тратой. Ее отмена для ряда категорий граждан позволит снизить финансовую нагрузку для части населения.
Также с 1 июля начнет работать единая централизованная цифровая платформа, которая упростит механизм получения различных субсидий. Дополнительно новый сервис упростит учет сведений об отнесении граждан к многодетным семьям, ветеранам Великой Отечественной войны и труда, детям-сиротам, лицам, пострадавшим от воздействия радиации.
Ранее в России предложили ввести Единое удостоверение многодетной семьи. С соответствующей инициативой на встрече премьер-министра РФ Михаила Мишустина с членами Совета Федерации выступила вице-спикер Инна Святенко, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru