Володин: Многодетные родители будут освобождены от комиссий при оплате услуг ЖКХ

По его словам, для многих россиян подобная выплата является ощутимой тратой. Ее отмена для ряда категорий граждан позволит снизить финансовую нагрузку для части населения.

Также с 1 июля начнет работать единая централизованная цифровая платформа, которая упростит механизм получения различных субсидий. Дополнительно новый сервис упростит учет сведений об отнесении граждан к многодетным семьям, ветеранам Великой Отечественной войны и труда, детям-сиротам, лицам, пострадавшим от воздействия радиации.

Ранее в России предложили ввести Единое удостоверение многодетной семьи. С соответствующей инициативой на встрече премьер-министра РФ Михаила Мишустина с членами Совета Федерации выступила вице-спикер Инна Святенко, напоминает «Радиоточка НСН».

