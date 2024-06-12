Выплаты многодетным семьям на погашение ипотеки продлили до 2031 года

Программу, предусматривающую выплату семьям с тремя и более детьми по 450 тысяч рублей на помощь в погашении ипотеки, продлили до 2031 года. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин, документ размещен на портале правовой информации.

Согласно закону, на меры поддержки могут рассчитывать семьи, в который третий и последующий ребенок родились в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2030-го. Договор на ипотеку при этом должен быть заключен до 1 июля 2031 года.

Программа распространяется на случаи, когда займ был взят на индивидуальное жилищное строительство. При этом выплату в 450 тысяч рублей нельзя использовать на приобретение помещения, признанное непригодным для проживания на дату покупки.

Кроме того, закон исключает уполномоченные АО «Дом. РФ» организации из перечня субъектов, которые имеют право выдавать ипотечные кредиты.

Ранее Владимир Путин предложил расширить семейную ипотеку по ставке 6% на покупку жилья в малых городах вне зависимости от возраста детей, напоминает RT.

