Володин: Группы продленного дня станут частью образовательного процесса
В Госдуме приступили к рассмотрению законопроекта о регулировании работы групп продленного дня в школах с целью того, чтобы продленка стала частью образовательного процесса. Об этом в своем Telegram-канале написал спикер палаты Вячеслав Володин.
Он отметил, что, по законопроекту, решение о создании групп будет приниматься образовательной организацией при участии родителей. К тому же кроме присмотра и ухода за детьми, преподаватели на продленке должны будут помогать детям готовиться к учебным занятиям, проводить кружки и секции, культурные и прочие мероприятия.
При этом Володин добавил, что для снижения платы со стороны родителей в регионах будет введено право на допфинансирование групп продленного дня.
Ранее глава партии «Справедливая Россия — За Правду» Сергей Миронов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что России следует отказаться от Единого государственного экзамена (ЕГЭ) вне зависимости от того, когда решится вопрос с дефицитом бумаги.
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