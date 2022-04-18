Володин: Группы продленного дня станут частью образовательного процесса

В Госдуме приступили к рассмотрению законопроекта о регулировании работы групп продленного дня в школах с целью того, чтобы продленка стала частью образовательного процесса. Об этом в своем Telegram-канале написал спикер палаты Вячеслав Володин.

Он отметил, что, по законопроекту, решение о создании групп будет приниматься образовательной организацией при участии родителей. К тому же кроме присмотра и ухода за детьми, преподаватели на продленке должны будут помогать детям готовиться к учебным занятиям, проводить кружки и секции, культурные и прочие мероприятия.