Володин: Госдума ждет от кабмина предложений по снижению нагрузки на школьников

Депутаты Государственной Думы ждут от правительства конкретных предложений, которые помогут снизить нагрузку на школьников, заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин на правительственном часе на тему разработки стратегии в сфере развития образования.

Он отметил, что ему бы хотелось, чтобы к обсуждению подключились не только министр просвещения, но также руководитель Роспотребнадзора и глава здравоохранения. По словам Володина, депутатам предстоит найти решение и сделать все для того, чтобы ребенок приходил в школу с хорошим настроением, а закончив занятия, у него было желание и сделать домашнее задание, и еще позаниматься в кружках и секциях.

Ранее председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Леткова в разговоре с НСН заявила, что если оптимизировать образовательную программу так, чтобы дети получали необходимую базу, а не изучали то, что им не нужно в их возрасте, то у них не только снизится нагрузка и сократятся домашние задания, но и останется время на детство, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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