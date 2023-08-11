Володин: Госдума взяла на контроль проблему оздоровления Волги

Как отметил политик, стоки жилищно-коммунального хозяйства составляют 85% загрязнений. Госдума планирует осенью провести большие слушания, посвященные этой проблеме, пишет Свободная пресса.

Спикер палаты подчеркнул, что от чистоты самой Волги и ее притоков зависит здоровье россиян.

«Когда речь идет о такой реке, как Волга, к любым техногенным инцидентам необходимо относиться с особым вниманием. В состав ее бассейна входят 38 регионов нашей страны, где проживают более 70 млн человек», — написал Володин в своем Telegram-канале.

Ранее стало известно, что в акватории Волго-Донского канала в Волгограде обнаружили нефтяную пленку площадью в 10 тысяч квадратных метров, источник загрязнения пока не установлен.

