Володин: Госдума взяла на контроль проблему оздоровления Волги

Госдума взяла на контроль вопрос оздоровления Волги и внедрения очистных сооружений для коммунальных предприятий крупных городов на берегах реки. Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

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Как отметил политик, стоки жилищно-коммунального хозяйства составляют 85% загрязнений. Госдума планирует осенью провести большие слушания, посвященные этой проблеме, пишет Свободная пресса.

Спикер палаты подчеркнул, что от чистоты самой Волги и ее притоков зависит здоровье россиян.

«Когда речь идет о такой реке, как Волга, к любым техногенным инцидентам необходимо относиться с особым вниманием. В состав ее бассейна входят 38 регионов нашей страны, где проживают более 70 млн человек», — написал Володин в своем Telegram-канале.

Ранее стало известно, что в акватории Волго-Донского канала в Волгограде обнаружили нефтяную пленку площадью в 10 тысяч квадратных метров, источник загрязнения пока не установлен.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:ЭкологияВолгаГосдумаВячеслав Володин

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