Володин: Госдума взяла на контроль проблему оздоровления Волги
Госдума взяла на контроль вопрос оздоровления Волги и внедрения очистных сооружений для коммунальных предприятий крупных городов на берегах реки. Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
Как отметил политик, стоки жилищно-коммунального хозяйства составляют 85% загрязнений. Госдума планирует осенью провести большие слушания, посвященные этой проблеме, пишет Свободная пресса.
Спикер палаты подчеркнул, что от чистоты самой Волги и ее притоков зависит здоровье россиян.
«Когда речь идет о такой реке, как Волга, к любым техногенным инцидентам необходимо относиться с особым вниманием. В состав ее бассейна входят 38 регионов нашей страны, где проживают более 70 млн человек», — написал Володин в своем Telegram-канале.
Ранее стало известно, что в акватории Волго-Донского канала в Волгограде обнаружили нефтяную пленку площадью в 10 тысяч квадратных метров, источник загрязнения пока не установлен.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Калуге загорелась электроподстанция
- ТАСС: Четверых пропавших после взрыва в Сергиевом Посаде нашли живыми
- «Стадия гниения»: Медведев заявил, что новые миллиарды долларов США не помогут Украине
- «Предложили вакансию мойщика»: Из ВШЭ уволился сооснователь вуза Игорь Липсиц
- «Ведомости»: Telegram вошел в топ-3 сервисов по объему трафика в России
- Росстат: Цены на туры в Турцию достигли максимума с 2001 года
- Володин: Госдума взяла на контроль проблему оздоровления Волги
- ПВО сбила два украинских беспилотника на подлете к Курску
- В результате лесных пожаров на Гавайях погибли 53 человека
- «Известия»: В Совфеде начали тестировать смартфоны на ОС «Аврора»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru