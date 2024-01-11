Володин: Госдума рассмотрит проект о запрете треш-стримов в весеннюю сессию
Госдума во время весенней сессии в приоритетном порядке рассмотрит законопроекты о запрете так называемых треш-стримов. Об этом заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
По словам политика, ему поступает много обращений с просьбами найти решение для эффективной борьбы с треш-стримами. Володин напомнил, что недавно один из блогеров бросил своего двухмесячного ребенка в сугроб, снимая это на камеру.
Госдума обсуждает ряд мер против треш-стримов, в том числе планирует отнести подобные трансляции к категории запрещенной к распространению информации, хочет обязать соцсети отслеживать такой контент и удалять его, может ввести штрафы до 700 тысяч рублей для организаторов и участников стримов, пишет RT. Кроме того, факт ведения трансляции сделают отягчающим обстоятельством и квалифицирующим признаком для ряда тяжких и особо тяжких преступлений в соответствии с Уголовным кодексом.
«Эти меры отобьют желание у всех, кто хочет заработать и прославиться в интернете за счет издевательств над другими», — написал Володин в своем Telegram-канале.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru