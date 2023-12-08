В Госдуму внесли инициативу о запрете треш-стримов
Пакет законопроектов о запрете распространения фото и видео с изображением жестокости, в том числе треш-стримов, внесли в Госдуму. Об этом сообщил один из авторов инициативы, глава думского комитета по молодежной политике Артем Метелев.
«Внесли в Государственную Думу пакет законопроектов о блокировке треш-стримов и ответственности за них», — написал парламентарий в своем Telegram-канале.
Как отметил Метелев, Интернет стал «рассадником» для общедоступных трансляций «садистов и живодеров», которые хотят славы и денег. Однако власти намерены принять меры и избавиться от треш-стримов как феномена.
Внесенный в Думу законопроект предусматривает в том числе штрафы в размере до 700 тысяч рублей и конфискацию имущества для треш-стримеров, основания для блокировки треш-контента в Сети, возможность судебного запрета на ведение деятельности. Также ведение треш-стрима станет отягчающим обстоятельством и квалифицирующим признаком по 10 статьям Уголовного кодекса РФ, в том числе «Убийство», «Побои» и «Похищение человека», отмечает РЕН ТВ.
Кроме того, депутаты намерены обязать социальные сети мониторить и удалять треш-контент.
Законопроекты опубликованы в электронной базе Госдумы, отмечает телеканал «360».
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