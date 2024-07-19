Володин: Госдума рассматривает 25 законопроектов о контроле за миграцией

Госдума рассматривает 25 законопроектов о контроле за миграцией, сегодня это приоритетная тема для законодателей, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в Telegram.

На следующей неделе будет рассмотрен во втором чтении законопроект о режиме высылки из страны мигрантов, которые в ней незаконно находятся. Кроме того, готовится к рассмотрению во втором чтении законопроект, которым будут ужесточены требования к продаже сим-карт для иностранных граждан.