Володин: Госдума рассматривает 25 законопроектов о контроле за миграцией

Госдума рассматривает 25 законопроектов о контроле за миграцией, сегодня это приоритетная тема для законодателей, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в Telegram.

На следующей неделе будет рассмотрен во втором чтении законопроект о режиме высылки из страны мигрантов, которые в ней незаконно находятся. Кроме того, готовится к рассмотрению во втором чтении законопроект, которым будут ужесточены требования к продаже сим-карт для иностранных граждан.

Исследование: 81% россиян не испытывают негатива к мигрантам

Также в Госдуму внесен законопроект о конфискации имущества за организацию незаконной миграции. Соответствующий документ представлен в базе данных нижней палаты парламента.

Ранее депутат Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев сообщил в своем Telegram-канале, что подвергся нападению со стороны неизвестных, в результате чего ему разбили голову.

Парламентарий сообщил, что стал свидетелем конфликта между мигрантами и местными жителями и попытался вмешаться. Инцидент, по его словам, произошел в Кировском районе Самары. Нападавших было трое. На опубликованном видео видно, как депутат выходит из автомобиля и подходит к группе молодых людей, призывая их прекратить конфликт, передает «Радиоточка НСН».


Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
ТЕГИ:МигрантыГосдума

Горячие новости

Все новости

партнеры