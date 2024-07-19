Володин: Госдума рассматривает 25 законопроектов о контроле за миграцией
Госдума рассматривает 25 законопроектов о контроле за миграцией, сегодня это приоритетная тема для законодателей, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в Telegram.
На следующей неделе будет рассмотрен во втором чтении законопроект о режиме высылки из страны мигрантов, которые в ней незаконно находятся. Кроме того, готовится к рассмотрению во втором чтении законопроект, которым будут ужесточены требования к продаже сим-карт для иностранных граждан.
Также в Госдуму внесен законопроект о конфискации имущества за организацию незаконной миграции. Соответствующий документ представлен в базе данных нижней палаты парламента.
Ранее депутат Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев сообщил в своем Telegram-канале, что подвергся нападению со стороны неизвестных, в результате чего ему разбили голову.
Парламентарий сообщил, что стал свидетелем конфликта между мигрантами и местными жителями и попытался вмешаться. Инцидент, по его словам, произошел в Кировском районе Самары. Нападавших было трое. На опубликованном видео видно, как депутат выходит из автомобиля и подходит к группе молодых людей, призывая их прекратить конфликт, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru