В Госдуме заявили, что скорость движения на электросамокатах не должна превышать 7 км/ч
В России скорость движения на электросамокатах по тротуарам не должна превышать 7 км/ч, сообщает ТАСС со ссылкой на главу комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослава Нилова.
Он призвал пересмотреть скоростные лимиты. «Если есть тротуар, где много пешеходов и самокаты используются, средняя скорость пешеходов — 5 км/ч, значит, надо ограничить самокат <...> до 7 км/ч», — заявил парламентарий.
По его словам, необходимо внедрить страхование гражданской ответственности водителей электросамокатов, чтобы можно было полностью компенсировать потенциальный ущерб.
Ранее в Совете федерации опять призвали что-то делать с электросамокатами. Там выступили за скорейшее принятие анонсированных поправок к правилам дорожного движения и КоАП, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
