Володин: Госдума приоритетно рассмотрит проекты о контроле за здоровьем мигрантов

«Рассмотреть законопроекты планируем в приоритетном порядке», - указал Володин.

Инициативы направили в думские комитеты по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками и по госстроительству и законодательству.

Ранее в Госдуму внесли документы, касающиеся сопровождения, контроля и достоверности документального подтверждения безопасности здоровья иностранных граждан. Законопроекты предполагают в том числе повышение штрафов за уклонение мигрантов от медосвидетельствования и за нарушение порядка проведения таких процедур, а также введение повышенной уголовной ответственности за подделку документов об отсутствии опасных заболеваний и их оборот.

