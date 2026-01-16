Володин: Госдума приоритетно рассмотрит проекты о контроле за здоровьем мигрантов
Госдума приоритетно рассмотрит три законопроекта с предложениями по противодействию незаконной миграции и защите здоровья россиян. Об этом заявил журналистам председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
«Рассмотреть законопроекты планируем в приоритетном порядке», - указал Володин.
Инициативы направили в думские комитеты по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками и по госстроительству и законодательству.
Ранее в Госдуму внесли документы, касающиеся сопровождения, контроля и достоверности документального подтверждения безопасности здоровья иностранных граждан. Законопроекты предполагают в том числе повышение штрафов за уклонение мигрантов от медосвидетельствования и за нарушение порядка проведения таких процедур, а также введение повышенной уголовной ответственности за подделку документов об отсутствии опасных заболеваний и их оборот.
