Володин допустил, что закон о запрете вейпов могут принять уже 11 апреля

По его словам, также запрет будет касаться рекламы подобных гаджетов и их размещения на полках магазинов.

«Мы в срочном порядке готовим закон... Чтобы мы уже 11 апреля рассмотрели эти поправки в первом и в целом», - сказал спикер.

Ранее в Минфине РФ заявили, что запрет вейпов и жидкостей может привести к потерям для бюджета и нелегальному обороту соответствующей продукции, сообщает RT.

