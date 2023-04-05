Володин допустил, что закон о запрете вейпов могут принять уже 11 апреля

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин не исключил, что депутаты могут принять закон о полном запрете вейпов и аналогичных устройств для несовершеннолетних уже 11 апреля, сообщает РИА Новости.

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По его словам, также запрет будет касаться рекламы подобных гаджетов и их размещения на полках магазинов.

«Мы в срочном порядке готовим закон... Чтобы мы уже 11 апреля рассмотрели эти поправки в первом и в целом», - сказал спикер.

Ранее в Минфине РФ заявили, что запрет вейпов и жидкостей может привести к потерям для бюджета и нелегальному обороту соответствующей продукции, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Сергеев
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