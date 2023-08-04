Володин: Депутаты Госдумы пересядут на «Москвич», «Лада» и «Аурус»
Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что решение об использовании отечественных марок автомобилей поддерживают руководители всех думских фракций, передает ТАСС.
Он отметил, что депутаты будут использовать автомобили «Москвич», «Лада» и «Аурус», а в будущем также «Волгу».
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что все чиновники страны должны ездить на отечественных автомобилях. На этом фоне автоэксперт Игорь Моржаретто заявил «Радиоточке НСН», что чиновники смогут пересесть на отечественные автомобили только в том случае, если таковыми будут считаться все авто, собираемые в России. Моржаретто считает, что чиновники не пересядут на АвтоВАЗ, ГАЗ или УАЗ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru