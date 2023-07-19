«Коллеги на «Майбахе»: Милонов рассказал, кто из депутатов жалуется на усталость

«Я нахожусь на фронте, при этом законотворческая нагрузка у нас не спадает. Мои товарищи, коллеги по фракции на усталость тоже не жалуются. Им интересно работать с проектами, изучать мнения, высказывать свое. Конечно, если ты оппозиционный депутат, и мечтаешь вернуться в свой «Майбах», пока тебя не пересадили в «Москвич», то тебе не очень интересно. Все их друзья обедают в хороших ресторанах, а они работают, мучаются. Я думаю, что коллеги, которые утомились, могут выбрать для себя другую работу, это будет честно», - рассказал собеседник НСН.

Ранее депутат Госдумы всех восьми созывов, председатель комитета по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что депутаты не должны уставать от законодательной деятельности, так как ради этого они и шли на выборы. Французских коллег он призвал сложить мандаты.

