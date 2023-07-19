«Коллеги на «Майбахе»: Милонов рассказал, кто из депутатов жалуется на усталость
Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил в эфире НСН, что его коллеги по фракции никогда не жалуются на усталость, так как им интересно работать с законопроектами.
Находящийся в зоне СВО депутат Госдумы Виталий Милонов заявил НСН, что уставать от работы в Госдуме могут только оппозиционеры, для которых богатая жизнь важнее законотворческой деятельности.
Так он оценил заявления «уставших» депутатов парламента Франции, которые пожаловались, что работают по 10-15 часов в сутки на фоне требований правительства рассмотреть как можно больше законов до окончания летней сессии 23 июля. Как передает BFMTV, многие французские депутаты прогуливают заседания.
«Я нахожусь на фронте, при этом законотворческая нагрузка у нас не спадает. Мои товарищи, коллеги по фракции на усталость тоже не жалуются. Им интересно работать с проектами, изучать мнения, высказывать свое. Конечно, если ты оппозиционный депутат, и мечтаешь вернуться в свой «Майбах», пока тебя не пересадили в «Москвич», то тебе не очень интересно. Все их друзья обедают в хороших ресторанах, а они работают, мучаются. Я думаю, что коллеги, которые утомились, могут выбрать для себя другую работу, это будет честно», - рассказал собеседник НСН.
Ранее депутат Госдумы всех восьми созывов, председатель комитета по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что депутаты не должны уставать от законодательной деятельности, так как ради этого они и шли на выборы. Французских коллег он призвал сложить мандаты.
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