«Коллеги на «Майбахе»: Милонов рассказал, кто из депутатов жалуется на усталость

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил в эфире НСН, что его коллеги по фракции никогда не жалуются на усталость, так как им интересно работать с законопроектами. 

Находящийся в зоне СВО депутат Госдумы Виталий Милонов заявил НСН, что уставать от работы в Госдуме могут только оппозиционеры, для которых богатая жизнь важнее законотворческой деятельности.

Так он оценил заявления «уставших» депутатов парламента Франции, которые пожаловались, что работают по 10-15 часов в сутки на фоне требований правительства рассмотреть как можно больше законов до окончания летней сессии 23 июля. Как передает BFMTV, многие французские депутаты прогуливают заседания.

«Шутят часто»: Вассерман рассказал о юмористах в стенах Госдумы

«Я нахожусь на фронте, при этом законотворческая нагрузка у нас не спадает. Мои товарищи, коллеги по фракции на усталость тоже не жалуются. Им интересно работать с проектами, изучать мнения, высказывать свое. Конечно, если ты оппозиционный депутат, и мечтаешь вернуться в свой «Майбах», пока тебя не пересадили в «Москвич», то тебе не очень интересно. Все их друзья обедают в хороших ресторанах, а они работают, мучаются. Я думаю, что коллеги, которые утомились, могут выбрать для себя другую работу, это будет честно», - рассказал собеседник НСН.

Ранее депутат Госдумы всех восьми созывов, председатель комитета по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что депутаты не должны уставать от законодательной деятельности, так как ради этого они и шли на выборы. Французских коллег он призвал сложить мандаты.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
ТЕГИ:Виталий МилоновГосдума

Горячие новости

Все новости

партнеры