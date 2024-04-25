Путин: Нужно обеспечить более справедливое распределение налоговой нагрузки

Выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), он отметил, что цель модернизации фискальной системы - более справедливое распределение налоговой нагрузки, а также стимулировать бизнес.

«Словом, надо обеспечить стабильные и предсказуемые условия для надёжной, уверенной работы бизнеса», - подчеркнул глава государства.

Ранее экс-министр труда, экономист Сергей Калашников заявил «Радиоточке НСН», что в России следовало бы освободить от выплаты НДФЛ граждан с зарплатами до 50 тысяч рублей и ввести прогрессивную шкалу налога для богатых,

