Володин анонсировал рассмотрение вопроса о запрете суррогатного материнства для иностранцев
Госдума намерена на следующей неделе рассмотреть вопрос о запрете на использование услуг суррогатных матерей иностранцами. Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
Ранее спикер Госдумы призвал запретить в РФ суррогатное материнство для иностранцев, отметив, что соответствующее решение примут в начале декабря, напоминает телеканал «360». Политик сравнил суррогатное материнство с торговлей детьми и нелегальным бизнесом, пишет Ura.ru.
«На следующей неделе планируем рассмотреть вопрос о запрете иностранцам пользоваться услугами суррогатных матерей. Это решение защитит малышей, предотвратит продажу детей за рубеж», — написал Володин в своем Telegram-канале.
Кроме того, спикер Госдумы запустил опрос, в котором попросил подписчиков высказать свое мнение о планируемом запрете.
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