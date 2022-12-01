Володин анонсировал рассмотрение вопроса о запрете суррогатного материнства для иностранцев

Госдума намерена на следующей неделе рассмотреть вопрос о запрете на использование услуг суррогатных матерей иностранцами. Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

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Ранее спикер Госдумы призвал запретить в РФ суррогатное материнство для иностранцев, отметив, что соответствующее решение примут в начале декабря, напоминает телеканал «360». Политик сравнил суррогатное материнство с торговлей детьми и нелегальным бизнесом, пишет Ura.ru.

«На следующей неделе планируем рассмотреть вопрос о запрете иностранцам пользоваться услугами суррогатных матерей. Это решение защитит малышей, предотвратит продажу детей за рубеж», — написал Володин в своем Telegram-канале.

Кроме того, спикер Госдумы запустил опрос, в котором попросил подписчиков высказать свое мнение о планируемом запрете.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Суррогатное МатеринствоГосдумаВячеслав Володин
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