Сенатор исключил полный запрет суррогатного материнства в России

На данный момент не обсуждается полный запрет суррогатного материнства в России, заявил член комитета Совета Федерации по социальной политике Владимир Круглый, передает РИА Новости.

По его словам, эта идея является неправильной.

С ним согласилась первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая, которая подчеркнула, что законопроект о полном запрете суррогатного материнства в России не вносился в Госдуму.