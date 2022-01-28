Сенатор исключил полный запрет суррогатного материнства в России

На данный момент не обсуждается полный запрет суррогатного материнства в России, заявил член комитета Совета Федерации по социальной политике Владимир Круглый, передает РИА Новости.

По его словам, эта идея является неправильной.

С ним согласилась первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая, которая подчеркнула, что законопроект о полном запрете суррогатного материнства в России не вносился в Госдуму.

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Ранее стало известно, что депутаты Государственной Думы рассмотрят законопроект, который запретит в России суррогатным матерям оказывать услуги иностранцам. Об этом заявил глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Депутат подчеркнул, что документ защитит и права детей, рожденных суррогатными матерями.

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Фото: council.gov.ru
ТЕГИ:ГосдумаСовфедСуррогатное Материнство
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